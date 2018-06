Santarcangelo Calcio, la Berretti esce di scena: nel ritorno dei quarti il Feralpi si ripete (hurrà per 3-1)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:38 - 05 Giugno 2018



Il Santarcangelo esce di scena dal campionato Berretti. Nei quarti, dopo aver perso a Salò per 3-1, la squadra di Fusi è stata battuta anche nel ritorno con lo stesso punteggio (1-3). Nel primo tempo la prima occasione per gli ospiti al 5’: traversa. Al 17’ Peroni è toccato in area ma l'arbitro sorvola. Al 27’ progressione di Miori atterrato al limite: la punizione seguente è calciata bene da Pigozzi ma troppo centrale. Feralpi in vantabggio al 38': Vantaggio ospite al 38' a seguito di un fallo laterale il centravanti Moraschi è lesto a liberarsi in area e a mettere in rete in sottomisura. Al 40’ tiro di Fusi messo in angolo dal portiere ospite; al 41’ traversone teso di Peroni, ma Arrondini è in ritardo.

Nella ripresa al 2’ il Feralpi raddoppia con Tanghetti. Accorcia le distanze il Santarcangelo con Crescentini al 20’ e Fyshku fa il tris al 38’.

Per il Santarcangelo la stagione resta comunque esaltante: mai una squadra giovanile era approdata ai quarti di finale.



FERALPISALÒ: Valtorta, Piazza, Lirli, Faccioli, Bacchin, Kwarteng, Kopani, Hergheligiu, Moraschi (20’ st. Fyshku), Tanghetti (20’ st. Turlini), Pasotti (22’ st.. Bertoli). A disposizione: Spezia, Bertini, Chimini, Bonometti, Poliani, Fontana, Bosetti. All. Zenoni

SANTARCANGELO: Battistini, Miori, Greco, Fuchi (17’ pt. Guarino), Guglielmi, Giacobbi, Peroni, Fusi (17’ st. Gessaroli), Arrondini, Scarponi (17’ st. Scarponi), Pigozzi (15’ st. Ghiggini). A disposizione: Forti, Di Gennaro, Alvisi, Zanini,Morri, Angelini, Marchini, Gessaroli. All. Fusi