Volley A2 femminile: l'Omag ingaggia l'esperta Manfredini, una delle stelle del Chieri neopromosso

Sport

San Giovanni in Marignano

| 16:44 - 05 Giugno 2018



Colpo grosso della Omag San Giovanni in Marignano. L’opposto Elisa Zanette, il bomber della squadra di Stefano Saja, approdata all’ambizioso Mondovì, è stata sostituita dalla forte Costanza Manfredini, cmasca di 30 anni, fresca di promozione in A1 con Chieri proprio nella finale playoff contro San Giovanni in Marignano dove il suo contributo è stato decisivo (nella foto al centro mentre alza la Coppa al Flaminio). Si tratta di una navigata giocatrice del campionato di serie A2: ha militato con Rovigo, Aversa, nel Soverato con coach Stefano Saja raggiungendo il quarto posto nel 2017; seppur da comprimaria ha visto anche la serie A1 con il Novara.

L’Omag è riuscita in un bel colpo in quanto Manfredini era appetita da numerosi club primo tra tutti la Teodora Ravenna e la stessa cosa vale per Giulia Saguatti (schiacciatrice), Anna Caneva (centrale), Ilaria Battistoni (palleggiatrice), tutte decise a prolungare la loro esprienza in Romagna alla pari del libero Giulia Gibertini. Un segnale importante per la società la cui affidabilità è stata apprezzata dalle giocatrici protagoniste di una stagione esaltante.

Col cambio Zanette-Manfredini, l’Omag perde in potenza (come rendimento i numeri sono gli stessi a parte i 350 palloni schiacciati in meno da Manfredini) ma acquista in esperienza e tecnica. Nella regular season il rendimento di Manfredini è stato altalenante, nei playoff, invece, è risultata decisiva. In virtù delle sue caratteristiche tecniche, cambierà il modo di giocare dell’Omag: Saja punterà su un gioco più veloce, con le due schiacciatrici Saguatti e Markovic (o la sua eventuale sostituta) e sul maggiore contributo realizzativo delle centrali.

Stefano Ferri