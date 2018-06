Sogni iridati in Sardegna per la War Racing Team di San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 15:45 - 05 Giugno 2018

Svanito il sogno europeo con Zelindo Melegari che ha optato per un’altra vettura, la War Racing di San Marino non è rimasta con le mani in mano e a questa defaillance ha addirittura raddoppiato andando ad iscrivere una propria vettura alla tappa italiana, in Sardegna del Campionato Mondiale Rally Wrc. Sogni iridati quindi per l’intero staff del team titano che capitanato dal patron Stefano Guerra, e coordinato sul campo dal direttore sportivo Tiziano Meglioli, in questo prestigiosissimo appuntamento dell’intero campionato mondiale. La Subaru Impreza targata Rsm sarà affidata al pilota Giuseppe Pozzo che coadiuvato nell’abitacolo dal coequiper Claudio Mele avrà sulle portiere il numero 90, in una gara davvero lunga e difficile che però darà molti stimoli all’equipaggio e all’intero staff al seguito. Un evento di richiamo internazionale che vedrà lo start giovedì 7 Giugno con la prova spettacolo di Ittiri di appena due km. Sara però all’indomani che la competizione iridata entrerà nel vivo con la prima vera tappa di 480 km di cui 146 di prove speciali tra cui Coiluna Loelle, Monti di Alà e Monte Lerno da ripetere due volte più un’altra prova a Ittiri. Al sabato 9 giugno previsti altri 401 km di cui 122 di prove speciali, mentre nella giornata conclusiva di domenica 10 giugno saranno due le prova speciali, ovvero la Cala Flumini e la Sassari argentiera con altri 42 km di prove speciali. Una gara massacrante (quasi 1400 km totali e 313 di tratti cronometrati) che vedrà il quartier generale situato ad Alghero. Gara difficile, ma prestigiosa quindi per la War Racing, squadra sammarinese di livello internazionale. Livio Ceci.