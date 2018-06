Igea Marina, Mr.Rain in concerto il 9 giugno al Beky Bay

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:41 - 05 Giugno 2018

Mr.Rain si fa conoscere al grande pubblico di tutte le regioni italiane con una serie di date sold out. L’appuntamento a Igea Marina si terrà al “Beky Bay ” il 9 Giugno 2018. Butterfly Effect è il diario personale della vita di Mr.Rain, ogni canzone è una pagina che consta affidati ricordi, emozioni, pensieri, momenti vissuti. L’album sta collezionando innumerevoli riconoscimenti, come dischi d’oro e platino. Dalle radici rap che si mescola al jazz e blues, curato in ogni dettaglio dallo stesso cantante, che da sempre scrive personalmente i suoi testi e produce la musica. Il risultato di questa genialità, dalla fase di scrittura dei brani a quella di creazione delle musiche e videoclip, è un disco dai testi forti a cui fanno basamento armonie originali che rendono il genere rapper “poeta” cosi’ diverso. Particolare e in cui si parla di musica, d’amore, di gratitudine, di sacrifici, determinazione e tanta vita, in modo straordinario, e vengono toccati con lucidità e crudezza temi profondi come la solitudine, la dipendenza, e il suicidio. Mr. Rain con i suoi musicisti vi aspettano al “Beky Bay ” il 9 giungo 2018 per un concerto indimenticabile.