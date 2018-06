Arriva sabato 23 giugno La Notte Romantica a Montefiore Conca

Eventi

05 Giugno 2018

Arriva sabato 23 giugno la terza edizione de La Notte Romantica de“I Borghi più Belli d’Italia”. A Montefiore Conca (in provincia di Rimini) per la serata romantica arriva l’auto della Dolce vita. Proprio la Triumph Tr3 guidata nel famoso film di Fellini da Marcello Mastroianni con a fianco Anita Ekberg. L’auto, ritrovata per caso dal prosindaco di Montefiore senatore Filippo Berselli, dopo un lungo ed attento restauro, ora è tornata a sfrecciare per le strade del nostro Paese. Sarà la protagonista della serata per rendere ancora più unica e ...dolce la Notte Romantica all’ombra di una Rocca che proprio in tale occasione svelerà una storia d’amore poco raccontata, ma tutta vera, unica e ricca di emozioni , la grande storia d’amore di Costanza Malatesta, figlia del Signore di Montefiore detto l’Ungaro, ed il suo cavaliere Ormanno ...vissuta intensamente ed interamente nel castello 640 anni fa....

La serata di sabato 23 giugno si aprirà con l’inaugurazione in Rocca della mostra “Di Carta e di Terra...in chiave poetica” a cura di Laura e Silvia Gallotta alle ore 19.00.

Alle ore 21.00 tutto si fermerà... si accenderanno tenui luci sui tavoli nel Borgo… ogni candela un sospiro… un messaggio d’Amore… un battito di Cuore…partirà la cena romantica in due location uniche, entrambe ai piedi di questa magica Rocca, la prima nel piazzale due giugno in collaborazione con il Garden Pasticceria che proporrà un menù di pesce.(-Tartar di Mazzancolle Innamorate scottate al vapore, frutta estiva, insalatina di valeriana, Fiori e germogli con salsa d’agrumi e zenzero -Lasagnetta Romantica al salmone con zucchine nostrane, crema al porro e basilico fresco -Sardoncini scottadito Appassionati dell’Adriatico con piada romagnola , insalata di misticanza e misto di ortaggi -Dolce… “Pensiero d’Amore”

Vini bianchi, rossi, frizzanti in abbinamento, acqua minerale, caffè adulti 35 a persona Menù Bimbi: -Tortellini pasticciati, cotoletta e patatine fritte euro 15 ) Accompagnati dalla fantastica voce di Michela Live Music...



La seconda location in piazza della Libertà in collaborazione con Locanda Emma che proporrà un menù a base di carne.(-Formaggi Innamorati Aromatizzati, sul letto di valeriana accompagnati da marmellate aromatiche e miele -Gnocchetti Romantici rosa in salsa di radicchio e salsiccia con pioggia di formaggio di fossa -Straccetti Appassionati di Scottona su letto di rucola con pinoli e gocce di salsa di Latte e Sangiovese -Emozioni di insalatina con mela, noci, pendolini e menta -Dolce… “ Pensiero d’Amore”

Vini bianchi, rossi, frizzanti in abbinamento, acqua minerale, caffè adulti euro 28 a persona Menù Bimbi: -Strozzapreti pasticciati, cotoletta e patatine fritte euro 15) Accompagnati dalla musica romantica di Frank e Donatella.



A completamento della serata visita al castello in veste romantica a soli euro 5 a persona (Bimbi gratis) ed a mezzanotte il bacio d’Amore liberando palloncini nel cielo come fossero desideri romantici che ci uniscono alle stelle ed altre preziose sorprese. Vi aspettiamo dunque sabato 23 giugno a Montefiore Conca per regalarvi Emozioni senza tempo. Prenotazione obbligatoria al numero 348 1042158 www.montefioreconcainfo.blogspot.it