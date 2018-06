Minimoto, a San Mauro Mare sabato e domenica quinto e sesto round del tricolore. Più di cento gli iscritti

Sport

San Mauro Pascoli

| 15:32 - 05 Giugno 2018

Per il giro di boa della stagione il Campionato Italiano Minimoto, torna protagonista la pista di San Mauro Mare. Sarà teatro sabato 9 e domenica 10 del quinto e sesto round della stagione 2018. Oltre 100 gli iscritti.



LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

A San Mauro Mare si presenterà da capo-classifica della Junior A il giovanissimo Valentino Sponga, vincitore di 3 delle 4 gare sin qui disputate, leader a quota 95 punti distanziando Loris Capriolo (72) e la promettente Luana Giuliana (71), grande protagonista e vittoriosa nel fine settimana (oltre che di Gara 2) a Castrezzato.

Nella classifica (sub-judice) della Junior B primeggia provvisoriamente Giulio Pugliese a precedere Christian Pucci e Leonardo Zanni, mentre la Junior C esalta un determinato Lennox Phommare, con il trionfale weekend nel Round 3-4 primatista con 86 punti a scapito dei 69 e 66 punti finora totalizzati rispettivamente da Mattia Vignati e Guido Pini. Passando alle classi Open, Simone Graziano fa valere il suo ruolino di marcia nella "A" con 95 punti frutto di 3 vittorie ed 1 secondo posto in 4 gare.

Primato nella Open B di Mattia Bianchi, apertissima la Open C con Elia Zoni e Stefano Cornachin appaiati a quota 90 punti in testa al campionato. Ultima, ma non ultima, la classe dei Gentlemen vede in Giuseppe Tagliati il suo capo-classifica, atteso protagonista anche a San Mauro Mare.



IL PROGRAMMA

Resta immutato il format di gara per il Round 5-6 con gare "doppie" e qualifiche alla domenica, mentre la giornata di sabato sarà dedicata alle prove libere ed alle consuete operazioni preliminari. Dopo la disputa delle qualifiche nella primissima mattinata, il Race Day di domenica 10 giugno inizierà alle 11:35 con la prima manche della Open C + Gentlemen, seguita dalle classi Open B, Open A, Junior C, Junior B e Junior A, mutuando questa sequenza nel pomeriggio.