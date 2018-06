Un assegno di 1400 euro in beneficenza grazie alla cicloturistica per le vie di Rimini e dell'entroterra

Sport

Rimini

13:39 - 05 Giugno 2018

In sella a fin di bene. Martedì mattina i promotori della manifestazione cicloturistica MTB “Pont de’ Dievli 3.0” hanno consegnato un assegno di 1.400 euro all'associazione Mitocon Onlus, organizzazione che si occupa di sostenere lo studio e la cura delle malattie mitocondriali di Rimini. La cifra è stata raccolta il 13 maggio scorso, in occasione dell’evento sportivo organizzato dalla UISP di Rimini in collaborazione con i Ciclisti Improbabili Bike Team A.S.D e che ha visto la partecipazione di 250 atleti. Il presidente UISP Lino Celli e il presidente dei Ciclisti Improbabili Bike Team A.S.D Luca Cappelli - alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Rimini Gian Luca Brasini - hanno consegnato l’assegno nelle mani dei coniugi Alberto Talacci e Simona Spadazzi, referenti Emilia-Romagna per Mitocon Onlus.