Mercatone Uno, a Coriano salvi solo 4 dipendenti su 32: il Sindaco sollecita la Regione all'intervento

Attualità

Coriano

| 13:29 - 05 Giugno 2018

A seguito dell’incontro di lunedì 4 giugno con le lavoratrici del punto vendita di Mercatone Uno di Coriano, il sindaco Domenica Spinelli ha immediatamente convocato un incontro congiunto con le rappresentanze sindacali.

Incontro che si è tenuto questa mattina presso la sala Isotta grazie alla disponibilità di Massimiliano Gabrielli di CGIL-Filcams e a Luigi D’Alessandro della CISL.

I rappresentanti sindacali hanno esposto chiaramente la situazione che va a profilarsi con l’eventuale attuazione del piano di acquisizioni presentato il primo di giugno a Bologna.

Domenica Spinelli (sindaco e assessore alle attività produttive di Coriano): ”Ho raccolto le forti perplessità delle dipendenti a fronte del grandissimo ridimensionamento delle assunzioni che, per Coriano, ridurrebbe a sole 4 dei 32 dipendenti i reintegri nella nuova società. Ho pertanto chiesto un incontro urgente alla Regione nella persona dell’Assessore Palma Costi, che ho sentito telefonicamente già nella giornata di ieri, per affrontare il caso unico ed anomalo che si presenta nella nostra provincia. Alla Regione ho proposto di convocare al tavolo anche le aziende interessate alla trattativa per poter rendere subito utile il confronto".