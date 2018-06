Dal 18 giugno cambia sede l'ufficio Passi Carrabili di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:06 - 05 Giugno 2018

Dal giorno 18 giugno prossimo cambia sede l’Ufficio Passi Carrai che dalle Celle verranno trasferiti in via Rosaspina 21 piano terra.

Per consentire le operazioni di trasloco gli uffici rimarranno chiusi completamente al pubblico nei giorni 18, 19, 20 giugno per poi riprendere la normale attività dal 21 al 22 dalle 11 alle 13 presso la nuova sede di via Rosaspina.

A partire dal 25 giugno gli uffici riapriranno, nella nuova sede, negli orari consueti ovvero Lunedi, Martedi e Giovedi dalle 11 alle 13 e Martedì e Giovedì dalle 15 alle 17 (mercoledì e venerdì gli uffici rimarranno chiusi).