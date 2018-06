Rimini Calcio, Candido Farneti nominato direttore organizzativo. Domani riunione in Questura col Comune

Sport

Rimini

| 14:20 - 05 Giugno 2018



Candido Farneti (da sinistra nella foto di Ravena&Dintorni) - come anticipato da Altarimini.it - è il nuovo direttore organizzativo del Rimini Calcio. Ha trovato un accordo biennale (presto la firma sul contratto) e qualche giorno fa già ha preso contatto con la nuova realtà. Mercoledì parteciperà insieme all’amministratore delegato Tiziano Fabbri ed ai rappresentanti del Comune ad un incontro in Questura. In agenda la verifica, in base alle normative della Lega (su direttive Uefa), dei requisiti necessari per ottenere la licenza nazionale in particolare modo per quanto riguarda lo stadio. Negli ultimi tre anni le norme sono diventate più stringenti su alcuni aspetti, ad esempio impianto di illuminazione, generatori di corrente, impianto di video sorveglianza, sicurezza, per cui è presumibile che andranno affrontati dei lavori (e quindi delle spese) per essere in regola. Un summit, insomma, sulle cose da fare. Le deroghe sono state ridotte al minimo. La documentazione, che comprende anche i vari passaggi amministrativi, dovrà essere prodotta entro il 20 giugno, cioè il termine per la iscrizione.

Nelle ultime tre stagioni Candido Farneti, 66 anni, ha ricoperto lo stesso ruolo di direttore organizzativo al Ravenna con cui si è lasciato in ottimi rapporti e in precedenza alla Federazione sammarinese. In precedenza, avendo il patentino di allenatore Master Uefa Pro, è stato responsabile del settore giovanile della Giacomense, ha lavorato nei settori giovanili di Imolese e del Castel San Pietro e in quelli di Bologna, Forlì e Ravenna. E’ stato anche presidente degli allenatori della Romagna.

Stefano Ferri