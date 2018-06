Cristiano Malgioglio ospite a Morciano Incanto Festival, concorso canoro affiliato ad Area Sanremo

Eventi

Morciano

| 12:41 - 05 Giugno 2018

Torna a Morciano Incanto Festival (30 giugno – 1° luglio 2018) – concorso canoro nazionale affiliato ad Area Sanremo – Tra gli ospiti anche Cristiano Malgioglio

Torna a Morciano, dal 30 giugno al 1° luglio 2018, Incanto Festival, il contest per voci emergenti che animerà l’estate nel capoluogo della Valconca. La manifestazione, giunta alla sua VIII edizione, si presenta quest’anno in una vesta completamente rinnovata.

Il concorso è rivolto a cantanti, cantautori ed interpreti, di età compresa tra i 16 e 36 anni, siano essi singoli e gruppi vocali provenienti da tutto il territorio nazionale.

Dopo la felice collaborazione dello scorso anno, che ha visto InCanto Festival come primo concorso italiano affiliato ad Area Sanremo - unico contest a portare i giovani talenti al festival di Sanremo – si è scelto di replicare, offrendo per il secondo anno consecutivo, l’opportunità di valorizzare artisti emergenti nel panorama musicale italiano.





Confermata la presenza della giuria speciale di Sanremo, anche quest’anno un nuovo ospite d’eccezione siederà al tavolo della giuria: si tratta di Cristiano Malgioglio, noto cantautore e personaggio televisivo.





Come ogni anno il concorso si svilupperà in due giornate: audizioni e serata finale.

La fase di audizioni, saranno aperte al pubblico e si terranno il 30 Giugno, davanti alla commissione artistica del Festival. Tra i partecipanti, i 16 migliori artisti avranno accesso alla serata finale. Saranno altresì premiati 26 concorrenti con borse di studio e l’accesso alle finali regionali/interregionali di Area Sanremo Tour.







La finale del concorso si terrà domenica 1° Luglio alle 21.00 in P.zza Del Popolo, Morciano di Romagna. I 16migliori artisti calcheranno il palco, esibendosi dal vivo davanti a giuria, pubblico ed ospiti d’eccezione. I due vincitori assoluti saranno premiati con l’accesso diretto alla semifinale nazionale di area Sanremo Tour. Altri speciali riconoscimenti saranno consegnati al miglior edito, miglior inedito e all’artista più gradito dal pubblico.





Ricordiamo a tutti gli interessati che sarà possibile partecipare alle selezioni, iscrivendosi entro il 24 giugno, collegandosi al sito – www.incantofestival.com

Incanto Festival è organizzato dall’Associazione musicale Hall of Music con la partecipazione ed il contributo del Comune di Morciano di Romagna; dedicato al ricordo di Silvano Soprani, stimato cittadino morcianese amante della musica e delle cose belle.