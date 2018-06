Noto politico Usa in visita alla sede in Georgia dell'Scm, che in America ha raddoppiato il fatturato

Attualità

Rimini

| 12:26 - 05 Giugno 2018

Il gruppo riminese Scm - leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione del legno - ha ricevuto in visita nella sua filiale di Duluth, in Georgia, Rob Woodall, membro della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti e tra gli interlocutori politici di punta, per lo Stato della Georgia, della legislatura Trump. Il congressista repubblicano ha partecipato all'evento 'Meet and Greet', per illustrare alle istituzioni locali e ai maggiori protagonisti del distretto (imprese, studi legali ed enti di formazione) le priorità dell'agenda politica per il manifatturiero. La visita è stata l'occasione per trattare i principali punti di interesse delle imprese operanti in quest'area degli Stati Uniti. Solo in Georgia sono oltre 2.500 le aziende del Distretto del legno, dal mobile ai serramenti alle tecnologie per il woodworking, e Scm, forte della sua crescita a doppia cifra nel mercato statunitense, si è fatta portavoce delle istanze dell'intero settore che chiede alla Legislatura Trump "di tornare a dare il giusto vigore al manifatturiero e di stanziare fondi federali per rafforzare la formazione tecnica e professionale". "Il nostro fatturato negli Stati Uniti, negli ultimi quattro anni, è più che raddoppiato - ha spiegato l'ad di Scm Group, Andrea Aureli, come riporta il Corriere Romagna - Oggi il mercato americano incide per il 20% sull'export del gruppo, e anche il primo semestre registra una crescita a doppia cifra, superiore a quella media del distretto legno. Anche le assunzioni sono in aumento. Stiamo aprendo altre sedi con presenza di commerciali e assistenti tecnici e stiamo cercando giovani intraprendenti". Woodall, quale membro della Commissione per i Trasporti e le Infrastrutture, è anche promotore nella legislatura Trump del 200 billion Infrastructure Plan, piano che punta a stanziare 200 miliardi di dollari per il rilancio delle infrastrutture statunitensi.