Sant'Agata Feltria: è arrivata la Carta d'identità elettronica

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 11:52 - 05 Giugno 2018

Da martedì 5 giugno 2018, con la consegna da parte del Ministero dell’Interno delle postazioni per il rilascio della Carta d’identità elettronica ed il completamento degli adempimenti tecnici e burocratici, anche il comune di Sant'Agata Feltria si appresta ad abbandonare la vecchia carta d’identità cartacea.

Il nuovo documento di riconoscimento, dalle dimensioni di una carta di credito, è caratterizzato da elementi di sicurezza a protezione dei dati anagrafici, della foto e delle impronte, al fine di evitarne la contraffazione.

Il costo della Carta d’Identità Elettronica è di 23 euro.

Sarà necessario munirsi di una foto formato tessera, che verrà poi restituita, della ricevuta del pagamento e del documento scaduto (o della copia di denuncia di furto/smarrimento per le carte di identità in corso di validità) e possibilmente del codice fiscale o tessera sanitaria. All’atto della richiesta verranno acquisite le impronte digitali ed il cittadino maggiorenne dovrà manifestare la propria volontà in merito alla donazione degli organi.

"Abbiamo raggiunto - dice il sindaco Guglielmino Cerbara - un traguardo importante che ha lo scopo di allinearci ai sistemi tecnologici più avanzati, per garantire un miglior servizio ai cittadini. È valida per l’accesso e la registrazione ai servizi online della pubblica amministrazione e servirà in futuro per fruire di tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni in Italia e in Europa poiché, nel corso dell’anno, dovrebbero essere abilitati tutti i comuni."

I tempi per l’acquisizione e l’inserimento dati, foto e impronte digitali per il rilascio della CIE si aggirano sui 20 minuti. La consegna del documento avverrà per posta, direttamente al proprio indirizzo, a cura del Ministero dell’Interno che provvede alla stampa dello stesso, entro sei giorni lavorativi dalla richiesta. I cittadini che hanno il documento in scadenza (il rinnovo si può richiedere 180 giorni prima della scadenza) sono invitati a richiedere il nuovo rilascio con congruo anticipo.

L'ufficio Servizi Demografici del Comune rilascia le Carte d'Identità su appuntamento.

"Trattandosi di una procedura che allo sportello si prevede più lunga di quella tradizionale - afferma il sindaco - per evitare lunghe attese, invitiamo alla prenotazione, contattando l’ufficio o utilizzando i canali ufficiali pubblicizzati sul portale dell'Ente, dove sono state inserite le informazioni necessarie."