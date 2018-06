Filippo Malatesta e Cristina di Pietro: i concerti del weekend a Castel Sismondo

Eventi

Rimini

| 11:23 - 05 Giugno 2018

Questo fine settimana inizierà ufficialmente la Stagione dei concerti all'aperto di Rimini Classica a Castel Sismondo e la partenza sarà con il botto: venerdì 8 giugno ore 21.15 Filippo Malatesta canta gli U2 e sabato 9 ore stesso orario Cristina Di Pietro canta Loredana Bertè e Mia Martini.



Il cantautore riminese più amato per una volta metterà da parte le sue canzoni (ma non del tutto perché in scaletta troverà spazio fuori programma anche qualche canzone storica del suo repertorio), per cimentarsi nelle hit della band numero 1 del pianeta, gli U2. Accompagnato da una band molto particolare, Malatesta replicherà con la sua inconfondibile voce alcune canzoni e ne stravolgerà completamente altre, reinterpretandole con la sua proverbiale classe.



Cristina Di Pietro, in un concerto acustico ma con grandi sorprese rock che si preannunciano, emozionerà con le indimenticabili canzoni di Mia Martini e Loredana Bertè, in un repertorio che esalta le sue doti e il suo talento unico. Biglietto non numerato adulti €10,00, ragazzi fino a 14 anni € 5,00. Biglietteria presso ENI Station di Ercole Gori in via Marecchiese 284, Rimini e online www.riminiclassica.it