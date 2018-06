Misano World Circuit all'insegna delle quattro ruote. Prossima gara il Ferrari Challenge

Sport

Misano Adriatico

| 11:15 - 05 Giugno 2018

Giugno a quattro ruote per Misano World Circuit. Il mese in corso si caratterizzerà infatti con tre weekend dedicati alle auto, incastonato in un palinsesto sportivo 2018 che continua a calamitare nella Motor Valley l’elite delle competizioni internazionali, con brand prestigiosi producono visibilità e indotto per il territorio.



Da giovedì 7 a sabato 9 giugno andrà in scena il Ferrari Challenge Europe, che a MWC avrà due gare in notturna. E’ la seconda volta nella storia del Campionato che ciò accade. Saranno in pista circa 40 macchine, suddivise in due categorie: Trofeo Pirelli e Coppa Shell. Quattro corse, partenze alle 20.00 per la Coppa Shell e alle 22.15 per il Trofeo Pirelli.



Da venerdì 15 a domenica 17 giugno MWC ospiterà il Misano ACI Racing Weekend. 18 le gare in programma e otto diverse serie in pista. In pista le quattro principali serie tricolori: Campionato Italiano Gran Turismo, Italian F.4 Championship Powered by Abarth, TCR Italy, Campionato Italiano Sport Prototipi. A completare il programma le serie monomarca di Porsche, MINI, Abarth e Seat con queste ultime due impegnate anche nell'affascinante scenario notturno del sabato. Oltre 150 vetture in pista con un paddock animato dalle prime ore del mattino sino a tarda serata.



Chiuderà il mese di giugno, da venerdì 22 a domenica 24, il Blancpain GT Series Sprint Cup, campionato di cinque gare in programma anche a Zolder, Brands Hutch, Hungaroring e Nurburgring. In pista auto di grande potenza, vetture prestigiose per un evento inserito nel programma del 4° Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa di Confindustria Romagna. In pista i bolidi delle grandi case tedesche, oltre a Mc Laren, Bentley, Jaguar, Porsche, Ferrari e Aston Martin. Ecco le gare previste: Blancpain GT Series Sprint Cup, GT 4 European Series, Blancpain GT 4 Sports Club, Super Trofeo Lamborghini.