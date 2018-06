Tennis, torneo Wind: nell'U14 maschile in finale Massimiliano Perotti piega Pietro Matteini

Sport

Rimini

11:14 - 05 Giugno 2018



Altre finali per il trofeo “Wind”, il torneo giovanile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti, tappa di categoria A del circuito regionale. Finale tutta targata Ct Cicconetti nel tabellone Under 14 maschile. Ha vinto Massimiliano Perotti (n.1) su Pietro Matteini (n.2) per 6-4, 6-2. Nell’Under 14 femminile la finale è tra Ludovica Ceccoli (n.1) e Sara Carbone, portacolori del Ct Cicconetti, testa di serie n.2, che in semifinale ha battuto Greta Garbugli (n.3) per 6-2, 6-3. Oggi (martedì) dalle 15 le ultime due finali in programma, quella dell’Under 12 maschile tra Giacomo Ercolani e Jacopo Antonelli, e quella dell’Under 14 femminile tra Ludovica Ceccoli e Sara Carbone.