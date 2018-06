Degrado senza fine in città, cassonetti spostati e rifiuti per strada. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 10:15 - 05 Giugno 2018

Cassonetti girati. Cumuli di spazzatura disseminati per metri, fino a invadere le strade. E’ inaccettabile lo scenario di degrado che regna in via Carmen angolo Don Carlos in zona Padulli a Rimini. Per strada sono sparsi pannelli di pulistirolo, parti di mobili e altri rifiuti di vario genere. Le foto inviate in redazione dai lettori sono emblematiche della situazione di caos e degrado sul fronte della raccolta dei rifiuti. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.