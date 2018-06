Campionati nazionali artistica femminile Uisp, podi e medaglie per le atlete della Rimini Gymteam

Sport

Rimini

| 09:54 - 05 Giugno 2018

Si è appena concluso il primo week-end dei campionati nazionali di ginnastica artistica femminile UISP a Cattolica dove la società di ginnastica artistica Rimini Gymteam ha partecipato con 10 ginnaste che hanno ben figurato in campo nazionale.

In terza categoria senior è campionessa nazionale Alice Cressi che ottiene il miglior punteggio e sale sul gradino più alto del podio conquistandosi lo scudetto da cucire sul body; sempre nella stessa categoria Matilde Bianchi ottiene un’ottimo 4° posto in classifica generale.

In seconda categoria senior Eleonora Mancini si aggiudica la terza posizione in classifica generale (con un secondo posto a volteggio e un terzo a trave) e Gaia Mainardi con un 5° posto in classifica generale vince la trave proclamandosi campionessa nazionale in questo attrezzo. Tra le junior Rebecca Bisulli conduce una bellissima gara piazzandosi nella parte alta della classifica.

In prima categoria senior Syria Sapigni e Margherita Cardinali alzano la coppa del terzo posto e Camilla Cescutti ottiene la medaglia d’argento alle parallele. Nelle junior ottime prestazioni anche per Giulia Vitali e Carolina Magrini che al termine della gara risultano tra le prime 15 ginnaste.

I campionati dopo una pausa di 3 giorni riprederanno giovedi 7 giugno dove a rappresentare la Rimini Gymteam ci saranno le ginnaste più giovani.