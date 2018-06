Capanno abusivo sulla spiaggia di Riccione. Sequestro e due persone denunciate

Cronaca

Riccione

| 09:25 - 05 Giugno 2018

Un capannone prefabbricato di 170 mq e barche abbandonate nelle vicinanze davanti all'ex colonia reggiana a Riccione. A scoprirlo il reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini. Le indagini hanno permesso di appurare che il prefabbricato era stato usato nell'estate 2017 come deposito di attrezzature sportive di due associazioni dilettantistiche della Perla Verde e doveva essere una installazione temporanea. Una volta finita la stagione non è stato rimosso, diventando a tutti gli effetti un deposito non autorizzato permanente di materiale e anche di tanti rifiuti.

Due pesone sono state denunciate: sono i responsabili delle associazioni che hanno usato la struttura. L'accusa è di occupazione abusiva del demanio marittimo ed interventi edilizi in assenza del permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.



L'intervento del reparto aeronavale è stato svolto nell'ambito delle attività di controllo "economico" del territorio, per accertare il legittimo e regolare utilizzo del demanio marittimo. Questo per tutelare i cittadini e i concessionari che pagano regolarmente i canoni per utilizzare le aree.