Lotta alla plastica e bioeconomia circolare: se ne parlerà ad Ecomondo a novembre a Rimini Fiera

| 09:03 - 05 Giugno 2018

La Strategia Europea sulla plastica e i suoi sviluppi; le esperienze più avanzate della bioeconomia circolare nei Paesi Ocse e l'industria 4.0 applicata alla gestione e utilizzo dei rifiuti; la tutela, recupero e riuso della risorsa idrica. Sono solo alcuni dei temi al centro degli appuntamenti della 22/a edizione di Ecomondo, organizzata da Italian Exhibition Group, dal 6 al 9 novembre 2018 alla Fiera di Rimini.

Il programma prevede incontri e conferenze a cura del comitato tecnico-scientifico di Ecomondo (presieduto dal professor Fabio Fava) che coinvolge ogni anno realtà di altissimo livello (accademiche, associazioni, istituzioni) italiane e straniere.

Ecomondo è un avamposto del grande cambiamento introdotto dal nuovo paradigma dell'economia circolare, al passo con la campagna lanciata dal programma Ambiente dell'Onu per la Giornata Mondiale dell'ambiente 2018 (5 giugno): la lotta alla plastica, durante la quale Ecomondo avvierà una campagna di valorizzazione delle best practice che le imprese mettono in campo per diminuire l'inquinamento da plastica. Le innovazioni saranno poi raccolte e valorizzate a novembre, durante Ecomondo.

Gli eventi internazionali della rassegna coinvolgeranno una schiera di relatori sia italiani sia stranieri tra i più qualificati nei vari ambiti. Ammonta a 25,8 milioni di tonnellate la quantità di plastica prodotta in Europa ogni anno, mentre 49 milioni di tonnellate è il peso dei rifiuti plastici: meno del 40% viene riciclato.

Ad Ecomondo il progetto eCircular promosso da Climate-Kic con capofila l'Università di Bologna, indicherà le azioni possibili per ridurre drasticamente il peso ambientale della plastica.

Strettamente connessa con l'argomento plastiche, la problematica dei rifiuti marini (marine litter) si conferma tema caro ad Ecomondo che riproporrà per il terzo anno consecutivo, insieme a Legambiente e ad Enea, la conferenza sulla prevenzione e gestione dei rifiuti marini, con esperti internazionali del settore.