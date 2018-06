Baseball, mercoledì scatta l'avventura europea dei Pirati di Rimini. La Coppa manca dal lontano 1989

Sport

Rimini

| 00:51 - 05 Giugno 2018

Il Rimini Baseball, dopo aver archiviato il pessimo weekend contro l’UnipolSai Bologna (sweep incassato e secondo posto in classifica), si prepara ad affrontare con entusiasmo il grande evento della Coppa dei Campioni di Rotterdam (il successo europeo mancA nella bacheca di Via Monaco dal lontano 1989).

Lo staff tecnico neroarancio avrà tutti gli effettivi a disposizione compresi gli acciaccati Angulo e Noguera.

Il monte di lancio sarà costretto agli straordinari, ma quest’anno rispetto alle stagioni precedenti il pitching staff riminese sarà composto dai tre partenti Ruiz, Duran, Hernandez, poi dal bullpen pronti a subentrare Bassani, Marquez, Morellini, Kelly e l’utility Nico Garbella. Per il resto non ci sarà nessuna novità nel roster neroarancio rispetto al campionato. Ogni squadra potrà inserire nella lista definitiva dei 24 solo tre giocatori stranieri (Ruiz, Logan e Romero).



IL CALENDARIO La manifestazione inizierà mercoledì 6 per Rimini in orario pomeridiano (ore 13 secondo campo Capelle ljssel) contro i francesi del Rouen Huskies che nonostante il deludente avvio di campionato (10v 6p 4° posto) vorranno sicuramente dimostrare il loro valore affidandosi ai partenti Villagas (2v 0p Pgl 0.56 16.0ip 23 k) e al francese Ozanich (3v 2p Pgl 2.66 40.2ip 49 k). In battuta occhio al battitore Velazco (avg. .450). Il giorno seguente (Giovedì 7 sempre ore 13 secondo campo) i Pirati se la vedranno con i campioni di Germania degli Heidekopfe attualmente primi nel Girone Sud della Bundesliga (19v 3p). La formazione teutonica ha come miglior starter l’americano Hively (potrebbe essere disponibile anche l’ex Pirata Sikaras), mentre i quattro migliori battitori sono Glaser, Guhring, l’australiano Nilsson e Owens tutti sopra la media di 400. Venerdì 8 al Familiestadion (playball ore 15) gli uomini di Ceccaroli se la vedranno contro Amsterdam per l’ultimo incontro eliminatorio. La formazione olandese del manager Urbanus ha perso due elementi di grande valore come il closer De Blok (gioca in A avanzato dei Tigers) e l’esterno Lampe passato a Bologna, ma è capoclassifica del campionato con 14 vittorie e una sola sconfitta insieme ai rivali del Neptunus di Rotterdam (16v 1p). Il roster dei Pirati d’Olanda può vantare su tre starter fenomenali come Heijstek (3v 0p Pgl 0.51 in 35 ip), l’australiano Ward (4v 0p Pgl 0.38 in 24.0 ip) e il fuoriclasse classe 1974 Cordemans, che però finora ha lanciato solo 13 riprese (l’altro partente a disposizione è Schel). Gli slugger Gerard e Berkenbosch assicurano potenza e qualità al lineup senza dimenticare giocatori di grande livello come Linoy Croes, Draijer e Clarijs. Nel Girone B l’UnipolSai Bologna affronterà in sequenza i ceki dei Draci Brno, il derby contro la T&A San Marino di Colabello, ed infine i padroni di casa del Neptunus Rotterdam Campione d’Europa in carica e senza ombra di dubbio sono la formazione favorita per la vittoria del Titolo.

Sabato 9 si giocheranno tutte le semifinali sia del tabellone vincenti (prima e seconda qualificata dei 2 Gironi) che del tabellone perdenti (5°-6°posto). Domenica 10 verranno disputate le tre finali (Finalissima 1°-2° posto ore 18) che determineranno la squadra retrocessa in CEB Cup e le due gare che decreteranno la classifica definitiva dei primi 4 posti dell’European Cup 2018.



A questo link potrete seguire il play by play di tutte le gare dei due gironi di Rotterdam:

http://www.baseballstats.eu/2018/rotterdam/schedule.php