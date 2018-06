Calcio, sul mister ex Ravenna Mauro Antonioli ci sono Sambenedettese, Casertana e Sicula Leonzio

Sport

Bellaria Igea Marina

| 23:01 - 04 Giugno 2018



Mauro Antonioli, il tecnico che a Ravenna ha passato il testimone a Luciano Foschi, ha contatti in corso con tre società. La prima è del girone B, la Sambenedettese – appena uscita dai playoff - che non riconfermerà Moriero (durante la stagione fu chiamato anche Capuano). Le altre due sono due ambiziosi club del girone C: la Casertana- eliminata al primo turno dei playoff dal Cosenza – dove allenava l’ex Rimini Luca D’Angelo; la seconda è la Sicula Leonzio di Lentini, un club che si è piazzato al decimo posto nell’ultima stagione (allenatore Diana) e che ha l’obiettivo di fare un salto di qualità. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.