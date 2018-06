Calcio, il Ravenna ha scelto il tecnico: Luciano Foschi. Giocò nel Rimini al fianco di Doni, Gespi e Visentin

Sport

Rimini

| 22:32 - 04 Giugno 2018

Il Ravenna ha scelto il tecnico. Si tratta di Luciano Foschi, ex calciatore del Rimini in C2 nella squadra allenata da Vittorio Spimi con Doni, Gespi e Visentin, nella stagione 1992-1993 (segnò sette reti), che si piazzò al terzo posto. Foschi ha tuttora tanti amici in Romagna.

Nato ad Albano Laziale 52 anni fa, Foschi è uno dei tecnici più esperti della categoria che frequenta da oltre vent’anni, prima da giocatore e poi da allenatore. Nel suo curriculum in panchina tutte piazze di grande prestigio dove la pressione certo non è mai mancata. Novara, Alessandria. Reggiana, Teramo, da ultimo Livorno (ha preso il posto di Sottil poi ritornato) solo per citarne alcune, oltre a quel Renate che nel 2017 Foschi ha portato ad una storica qualificazione ai playoff.

Ha avuto anche un passaggio in serie A nello staff tecnico di Di Carlo a Chievo.

“Ravenna è una piazza storica con un pubblico eccezionale – ha confessato Foschi alla firma del contratto – Era una sfida cui non potevo rinunciare e che affronto con un entusiasmo da vendere. L’incontro col presidente Brunelli e il ds Sabbadini è stato decisivo per renderci conto di come molte delle nostre idee siano condivise. E’ stato dunque il primo passo per impostare un progetto per il quale siamo già al lavoro”.

Foschi sul campo è conosciuto per gradire il 3-4-3 ma al di là schemi ed etichette, il suo arrivo a Ravenna coincide con l’ambizione di fare un calcio propositivo e di personalità.

“E’ il tecnico che incarna al meglio la nostra filosofia in questa fase della nostra esistenza – spiega il presidente Brunelli -. Il primo impegno della società sarà di consolidare il rapporto con gli elementi chiave della squadra. Poi ovviamente faremo di tutto per accontentare Foschi sul mercato e consentirgli di partire con gli uomini che permettano al Ravenna il salto di qualità che tutti auspichiamo”