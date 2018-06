Nuove etichette alimenti, adempimenti e rischio sanzioni. Mercoledì incontro a Rimini

Attualità

Rimini

| 20:52 - 04 Giugno 2018

La Camera di commercio della Romagna offre alle imprese, mercoledì 6 giugno, nella sede di Rimini (Via Sigismondo 28), alle ore 14.30, un seminario dedicato alle disposizioni normative nel campo dell’etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati.



Il seminario è finalizzato a fare chiarezza sull’argomento fornendo le corrette informazioni sugli adempimenti previsti dalle norme e a illustrare la nuova disciplina sanzionatoria.

Quasi tre anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni UE sull’informazione da fornire ai consumatori sui prodotti alimentari preconfezionati, lo scorso 9 maggio è entrato in vigore il decreto legislativo 231/2017 che, appunto, stabilisce le relative sanzioni.



Obbligatorie o volontarie che siano, le informazioni al consumatore devono essere conformi alle regole: ingredienti, allergeni, conservazione, scadenza, congelamento, Paese di origine o di provenienza, dovranno essere forniti attenendosi ai criteri dettati dal Regolamento UE n. 1169/2011 e al Regolamento UE n. 1924/2006 sull’uso dei claim nutrizionali. Stesso discorso per ciò che riguarda le dichiarazioni nutrizionali.



Nell’occasione sarà illustrato il servizio Food Label Check, realizzato da Unioncamere regionale e dalle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna per supportare le imprese nella compilazione e stampa di bozze di etichette per la vendita preconfezionata, sfusa e online nel settore gastronomico.



Le piccole e micro imprese possono incontrare difficoltà nella corretta attuazione delle norme e nel garantire corrette informazioni ai consumatori. Food Label Check fornisce una soluzione efficace per la realizzazione di bozze di etichette con l’indicazione dei valori nutrizionali, in linea con il Regolamento Europeo n.1169/2011. La piattaforma permette, inoltre, anche al più piccolo dei produttori di offrire al cliente certezza, sicurezza legale e trasparenza sul contenuto e sulle caratteristiche nutrizionali dei suoi prodotti.



Una particolare trattazione sarà dedicata alle modalità per la vendita nei paesi UE ed Extra UE.



Il programma del seminario prevede

14:30 – Registrazione dei partecipanti

14:45 – Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori – Fabrizio Moretti – Presidente Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini

15:00 – Il Decreto Legislativo n. 231/2017 e le sanzioni per le violazioni delle norme in materia di dichiarazione nutrizionale – Laura Bersani – Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino, Antonio Iaderosa – ICQRF (Dipartimento Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari) Lombardia, Emilia Romagna e Marche

15:50 – FOCUS: l’approccio alla vendita nei paesi UE ed Extra UE – Laura Bersani – Laboratorio chimico Camera di Commercio di Torino

16:20 – Food Label Check: l’applicazione per creare un’etichetta nutrizionale – Matteo Casadio – Unioncamere Emilia Romagna

16:45 – Domande e chiarimenti



La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Per informazioni e iscrizione: email esterorn@romagna.camcom.it - Tel: 0541.363735/733