Castello di Montefiore Conca, gufi e pipistrelli: passeggiata per conoscere le creature della notte

Montefiore Conca

| 20:17 - 04 Giugno 2018

Venerdì 8 giugno ecco in arrivo il primo evento serale del Castello di Montefiore Conca che inizia così ufficialmente la stagione estiva 2018.

In compagnia della guida naturalistica Alessandro Allegrucci una serata dedicata a gufi e pipistrelli, creature della notte che conosceremo e andremo a scovare…

Chirotteri e Strigiformi, ovvero Pipistrelli e Gufi, sono da sempre immagine folkloristica di Vampiri e iatture. Ma nella realtà sono animali evoluti, preziosissimi per gli ecosistemi agrari e fedeli aiutanti dell’uomo, cacciando roditori e zanzare. Da sonar alle penne per volo silenzioso, conosceremo le curiosità dei principali predatori notturni volanti della Valle del Conca, udendone i richiami e aspettando il crepuscolo per uscire a fare due passi e provare ad udirne i versi e gli inudibili schiocchi con l’impiego di un Bat Detector.

La serata si svilupperà tra didattica in aula, cena condivisa e passeggiata in notturna con ascolto dei richiami.

L’incontro è per le ore 19,00 presso la Rocca Malatestiana – Castello di Montefiore Conca. Il costo: € 18 (guida naturalistica, laboratorio e ingresso al castello); ragazzi 7-13 anni € 8. Prenotazione obbligatoria tel. 0541 980179 cel. 0541 980179