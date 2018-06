Baseball, l'ex Major Chris Colabello pronto alla nuova sfida con la T&A in Coppa Campioni

Sport

Repubblica San Marino

| 20:04 - 04 Giugno 2018

Chris Colabello, 35 anni ad ottobre, è pronto alla nuova sfida. Da mercoledì l’ex Major League e Triplo A (ex prima base di Minnesota e Toronto) figlio del mitico lanciatore del Rimini Baeball Lou Colabello, sarà impegnato in Coppa Campioni a Rotterdam con la casacca della T&A San Marino. Colabello è sbarcato sabato pomeriggio alle ore 18 a Bologna, domenica e lunedì si è allenato coi i nuovi compagni. L’esterno della nazionale azzurra, classe 1983, ritrova Mario Chiarini, ex compagno sul diamante (insieme hanno vinto lo scudetto del 1993 dopo aver militato insieme nelle giovanili) e suo grande amico e per il quale ha accettato l’offerta del club sammarinese dopo essere sfumata l’opportunità del Triplo A.

Dopo la fase di Coppa Campioni Colabello tornerà in America per poi ritornare sul Titano ad inizio di luglio per la fase decisiva della stagione. Colabello ha indossato la maglia azzurra agli Europei 2012 e nelle due ultime edizioni del World Classic (2013 e 2017). I prossimi impegni con la Nazionale saranno l’Haarlem Week e il Super Six.

In Coppa Campioni la T&A San Marino è nel girone B col Neptunus padrone di casa, Bologna e Draci Brno: le prime due vanno alla semifinale. Nelle prime due partite San Marino affronta Rotterdam e Bologna.