Talamello, premiati tre studenti meritevoli con una borsa di studio. E parte progetto 'scuola senza zaino'

Attualità

Talamello

| 18:37 - 04 Giugno 2018

Alle 11 di lunedì 4 giugno, a Talamello, si è tenuta la consegna della borsa di studio e dei relativi premi, in memoria dell’ing. Francesco Maria Tosi Beleffi. Sono stati tre gli studenti di quinta elementare della scuola Primaria di Talamello ad essere stati scelti da una commissione interna formata da insegnanti, Preside e il Sindaco Francesca Ugolini, relativamente al tema "Talamello: antico borgo", svolto da tutti gli studenti.



"La Famiglia è molto affezionata al nostro Paese; ricordiamo che di intesa con le istituzioni ha favorito l’inaugurazione di una biblioteca all’interno della Scuola, facendosi promotrice anche di una raccolta di libri con la giornalista Monica Maggi e le sue Pagine Viaggianti. Quest’anno parte del contributo della famiglia è stato utilizzato per la borsa di studio, mentre parte servirà per finanziare arredamenti nelle classi dove viene applicato il progetto sperimentale scuola senza zaino, in cui tecniche innovative permettono alle insegnanti di mettere l’alunno al centro dell’apprendimento, di renderlo responsabile e autonomo, protagonista attivo nella costruzione del proprio sapere", commenta l'Amministrazione Comunale di Talamello.