Calcio, mister Angelini: 'La retrocessione del Santarcangelo mi ha ferito. Io l'avrei salvato anche col -2'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:14 - 04 Giugno 2018

Beppe Angelini, dove allenerà nella prossima stagione? E' nella rosa dei candidati per la panchina del Forlì e i rumors dicono che potrebbe essere il sostituto di Mauro Antonioli al Ravenna…

“La verità è che non mi ha chiamato ancora nessun club, purtroppo. Spero di non restare a casa. Non faccio questione di categoria così come di nord o di sud, vado dappertutto. E anche la serie D mi potrebbe andare bene. Non faccio lo schizzinoso. E’ un campionato che conosco e che ho vinto due volte, a Bellaria e a Santarcangelo, con squadre che di certo non erano tra le favorite, anzi”.

Il suo profilo si adatterebbe bene sia al Forlì sia al Ravenna: entrambi i club hanno progetti con al centro i giovani.

“Ho dimostrato di allenare con profitto squadre di giovani e meno giovani, di professionisti e dilettanti”.

Lei ha allenato la Primavera del Cesena per quattro stagioni, gli Allievi Nazionali della Juventus. Potrebbe ripartire da un settore giovanile?

“Se mi chiamasse un club professionistico, con un progetto serio, sarebbe un’altra soluzione ottimale. Il problema è che c’è tanta concorrenza ”.

Che dice della retrocessione del Santarcangelo?

“Mi rattrista molto. Sono stato giocatore per due stagioni oltre che tecnico per due abbondanti. Mi dispiace per i giocatori, per l’ex presidente Roberto Brolli e tutti gli altri dirigenti che sono stati lì per una vita. Quando la nuova proprietà mi ha cacciato, a dicembre, la squadra pur con tutti i problemi, era in ripresa: sono convinto che ci saremmo salvati anche con la penalizzazione di due punti. La squadra era nuova e giovane, ci voleva tempo: nelle prime, sette partite ho schierato molti under, anche sei, ho mandato in campo dei ’97 e dei ’98, per far entrare più soldi possibile nelle casse societarie, linfa vitale per tirare avanti. Quando sono arrivati i soldi della nuova proprietà e al mercato di gennaio si sarebbe potuta rinforzare al rosa nella maniera adeguata, sono stato esonerato e al tirare delle somme la squadra schierata per nove undicesimi era la stessa che schieravo io... Alla fine io e i miei collaboratori, che avevamo accettato la sfida, è stata una mazzata. Ma nel calcio succede, non mi scandalizzo”.

Stefano Ferri