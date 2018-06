Boxe Riccione, netta vittoria di Victor Buga contro Giuseppe Ferri

Sport

Riccione

| 17:33 - 04 Giugno 2018

Sabato 2 giugno a Pesaro la sezione Boxe della Polisportiva Riccione è stata impegnata alla palestra Minchillo Boxe in una riunione in cui ha combattuto Victor Buga nella categoria 64 kg Senior. L’alfiere della Polisportiva ha combattuto contro Giuseppe Ferri della Demolition Boxe di Cesenatico, atleta più pesante e forte fisicamente. Prima ripresa pressoché equilibrata, poi dalla seconda Buga ha cambiato marcia costringendo ad un conteggio l’avversario. Terza ripresa sempre a favore di Buga, che ha vinto nettamente ai punti.

Nel match seguente sul ring Alberto Grossi (81 kg Senior) a confronto con il padrone di casa della Minchillo Boxe, Emmanuele Bardeggia: atleta più basso, ma molto muscoloso e forte fisicamente. Match da subito equilibrato, con Grossi abile a piazzare colpi più puliti, mentre l’avversario colpiva prevalentemente con ganci larghi che venivano schivati o parati, ma il riccionese non sempre è riuscito a sfruttarli rientrando. Alla fine del match, vittoria ai punti per Bardeggia, con un verdetto apparso ingiusto.