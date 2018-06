Atletica, ai Regionali Cadetti l'Atletica Rimini Nord Santarcangelo sfiora l'impresa: è seconda

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:54 - 04 Giugno 2018

L’Atletica Rimini Nord di Santarcangelo sfiora l’impresa ai Regionali Cadetti (nati 2003-2004) di società. Chiude al secondo posto alle spalle della Fratellanza Modena per soli quattro punti (462.5 contro 458,5). La Libertas al Rimini si è piazzata nona (370,5).

Nella prima fase i cadetti erano al terzo posto e le cadette all’ottavo posto e i cadetti della Libertas all’undicesimo guadagnando quindi posizioni nella fase finale. Nelle cadette sempre Fratellanza Modena al primo posto ma ottime davvero le atlete della Rimini Nord Santarcangelo con 412 punti a soli un punto e mezzo dal quinto posto.

L’Atletica Rimini Nord Santarcangelo ha conquistato il secondo posto soprattutto per la compattezza della squadra dove tantissimi atleti si piazzano nelle posizioni di eccellenza. Questi i migliori risultati dei cadetti santarcangiolesi:

Primo posto Tommaso Rusin getto del peso kg. 4 m. 13,28 personal best di quasi due metri.

Secondo posto Gabriele Casadei 300hs 41”45 a soli 6 centesimi dal primo e minimo per i nazionali.

Secondo posto Michael Barbiani salto triplo m. 11,65

Terzo posto Juled Hyseni salto con l’asta m. 2,80 a soli 10cm. Dal primo.

Terzo posto Peter Graig marcia m. 5000 30’39”30 migliorandosi di quasi due minuti.

Quarto Luca Canarecci salto in alto m. 1,68

quarto Antonio Marzo giavellotto m. 39,17

Quarto Marco Chippari martello kg. 4 m. 27,95

Quinto Alex Solferino salto con asta m. 2,20. Quinto 4x100 con Andrea Pagliarani, Leonardo Nasone, Alex Solferino e Luca Botteghi 52”48,



LIBERTAS RIMINI Per i cadetti della Libertas troviamo il primo posto di Daniele Liviero nei 1200 siepi con l’ottimo tempo di 3’36”95, lo stesso Daniele è terzo nei 300hs 43”19. Nell’alto quinto posto per Mattia Diotallevi con m. 1,65.

CADETTE Nelle cadette della Rimini Nord Santarcangelo da segnalare una grandissima Giulia Montali che tra un salto triplo e un lancio del giavellotto (le due specialità purtroppo erano in contemporanea ma Giulia non si fa certamente prendere dal panico), vince ambedue le gare: nel triplo saltando 10,52 e nel giavellotto lanciando 36,83. E’ una ragazza polivalente: anche nelle prove multiple è ai vertici nazionali.

Prima Giovanna Teodorani m. 3000 di marcia com personal best 15’55”08. Giovanna darà una mano anche nella 4x100. Convocata anche nella rappresentativa regionale per una gara nazionale a Fidenza.

Terza Alessandra Senno martello kg. 3 con la misura di 27,23 metri.

Quarta Ewi Maier salto con asta m. 2,40 migliorandosi di ben 30cm.

Quinta Sofia Camisa 1200 siepi 4’28”83stracciando il suo personal best.

AGROPOL Intanto da Agropoli, ai campionati italiani juniores, la santarcangiolese Anna Busetto conquista la medaglia di bronzo nel lancio del giavellotto con la misura di 41,77 metri.

Quest1 risultati premiano sicuramente la società clementina e gratificano tutti i suoi tecnici per l’impegno profuso nonostante le carenze logistiche che la società deve affrontare, soprattutto in inverno dove la società non ha un posto al chiuso per poter allenare adeguatamente gli atleti, spostandosi spesso a Forlì o altre sedi per le specialità tecniche. Ma è ormai un problema cronico e nonostante tutto la società è da diversi anni ai vertici in regione dandosi come obiettivo principale la crescita di tantissimi giovani in un ambiente sano e puramente sportivo.