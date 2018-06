"Rinuncia al mantenimento o ti sciolgo nell'acido": attesa la sentenza del processo all'ex marito

Cronaca

Rimini

| 16:53 - 04 Giugno 2018

Avrebbe minacciato l'ex moglie, cercando di convincerla a rinunciare al suo assegno di mantenimento e a diminuire l'importo di quello spettante ai figli. Un 37enne italiano, secondo quanto riferito proprio dalla donna durante il processo, la minacciò di scioglierla nell'acido, o di appenderla per i piedi per tagliarle la gola, "come si fa con i porci". La donna, una 30enne costituitasi parte civile e assistita dall'avvocato Catia Gerboni, in un paio di circostanze era stata in pronto soccorso a curarsi dopo le aggressioni da parte dell'uomo, che è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni (in una circostanza con pugni e schiaffi le aveva provocato una lesione al timpano) e mancata corresponsione degli alimenti. La relazione coniugale tra i due protagonisti della vicenda si era interrotta nel 2015. L'imputato, difeso dall'avvocato Luca Greco, attende giovedì 7 giugno la sentenza di primo grado. Si trova attualmente in custodia cautelare in carcere.