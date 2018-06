Dal 10 giugno in arrivo due treni regionali veloci tra Bologna e Rimini

Attualità

Rimini

| 16:20 - 04 Giugno 2018

Arrivano, dal prossimo 10 giugno con l’entrata in vigore del nuovo orario, una nuova coppia di treni regionali veloci sulla tratta tra Bologna e Pesaro.

A fronte di un investimento di circa un milione di euro, la Regione risponde alle necessità dei pendolari con un incremento delle corse che andrà a migliorare, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, la qualità del servizio soprattutto nella fascia tardo- pomeridiana (dalle ore 17,35 alle ore 18,35).

La Regione ha inoltre chiesto a Trenitalia di potenziare ulteriormente il servizio a partire dall’autunno, prevedendo di aumentare, nel pomeriggio, le fermate tra Bologna e Rimini dei treni a lunga percorrenza, Intercity e Frecciabianca.

“Sappiamo dei problemi di sovraffollamento della linea durante la settimana- afferma l’assessore regionale ai Trasporti, Raffaele Donini- e dei disagi più volte denunciati dai pendolari, abbiamo previsto un potenziamento del servizio ferroviario di collegamento alla Romagna, oltre ai già previsti potenziamenti nei fine settimana. Un investimento di circa un milione di euro da parte della Regione Emilia-Romagna a cui chiediamo venga corrisposto anche da parte di Trenitalia uno sforzo con l’accoglimento delle richieste di fermata dei treni Frecciabianca”.

I due treni vanno a completare l’offerta che, sulla tratta, prevede già due treni regionali veloci (RV) a orari cadenzati, un Frecciabianca (FB) da Bologna (alle ore 17,42) e un Intercity (IC, alle ore 17,58).

Con l’inserimento dei due nuovi convogli si arriva così a un totale di 15 collegamenti diretti tra Bologna e Rimini oltre a 3 collegamenti con cambio treno a Castel Bolognese.

I nuovi treni circoleranno, come detto, dal lunedì al venerdì non festivi, con i seguenti orari e fermate:



RV 2915 Bologna 18: 21 - Faenza 18:51/53 - Forlì 19:01/03 - Cesena 19:13/15 - Rimini 19:36/38 - Rimini Miramare 19:43/44- Riccione 19:48/49 - Misano Adriatico 19:52/53 - Cattolica S.G.G. 19:57/58 - Pesaro 20:10;



RV2918 Pesaro 20.45 - Cattolica S.G.G. 20:56/57 - Misano Adriatico 21:01/02 - Riccione 21:06/07 - Rimini Miramare 21:11/12 - RIMINI 21:17/18 - Cesena 21:34/36 - Forlì 21:46/48 - Faenza 21.56/58 - Bologna 22:26.