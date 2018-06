Santarcangelo: bilancio partecipativo, presentati i 15 progetti proposti dai cittadini per i cittadini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:53 - 04 Giugno 2018

Per il terzo anno consecutivo i santarcangiolesi non si sono lasciati scappare l’occasione per presentare proposte e idee da candidare al bilancio partecipato. Alla scadenza del 1° giugno sono quindici i progetti consegnati in municipio da cittadini e associazioni sportive e culturali che nei prossimi giorni saranno esaminati da una commissione tecnica al fine dell’ammissione al voto. Dai percorsi protetti per pedoni alla sistemazione di impianti sportivi, dagli interventi nelle scuole e nei parchi alle diverse proposte culturali, come sempre i santarcangiolesi si sono dati da fare per contribuire a migliorare la propria città.



Nei prossimi giorni dunque si conosceranno i progetti che potranno contendersi i 25.000 euro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. Da quel momento scatterà la promozione delle diverse proposte che saranno sottoposte alla votazione finale per due settimane, dal 30 giugno al 14 luglio presso l’ufficio relazioni con il pubblico.



Oltre 800 i votanti per ciascuna delle due precedenti edizioni. Lo scorso anno l’esito dello scrutinio decretò vincitore il progetto di riqualificazione del parco Francolini, proposto da Cno Basket Santarcangelo. Completato nei mesi scorsi, l’intervento ha permesso la sistemazione dell’impianto di illuminazione esistente e della pavimentazione del campo da basket, la collocazione di una nuova tribunetta oltre alla realizzazione di un campo da volley.