Cinquemila studenti coinvolti nella grande festa sulla spiaggia di Bellaria, tra sport e musica

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:33 - 04 Giugno 2018

Oltre cinquemila studenti coinvolti: saranno presenti alcune Università locali, il gruppo Erasmus Rimini e cinquantaquattro istituti. Giovedì 7 giugno da mezzogiorno a mezzanotte al via dodici ore non stop "The Student Beach", l’evento dell’estate 2018.

L’inaugurazione della prima spiaggia in Italia dedicata agli studenti è dietro l’angolo. Giovedì 7 giugno si festeggia la fine della scuola e l’inizio di una vacanza senza fine sulla spiaggia più originale d’Italia dedicata.

Diecimila metri quadrati di puro divertimento, trentotto campi, otto dj, una colonna sonora da urlo. Cinquantaquattro istituti coinvolti, oltre mille e cinquecento studenti che si alterneranno in un incalzare di tornei come calcio saponato, teqball, calcio, freccette, beach volley, footvolley, beer pong, tiro alla fune sCool, twister, zumba e tanti eventi goliardici come "La premiazione dei bocciati".

"The Student Beach", la prima spiaggia dedicata a tutti i ragazzi dai sedici ai ventinove anni che vogliono godersi l’estate in un luogo divertente, libero, vacanziero e goliardico come una ricreazione senza fine.

"The Student Beach" è un grande villaggio sulla spiaggia libera di Bellaria direttamente sul mare e studiato appositamente per una vacanza infinita da giugno a settembre cullati dal dolce far niente e dall’infinita proposta d’iniziative a misura di “studente vacanziero”.

Come iscriversi alla festa del 7 Giugno? Semplicissimo clicca il link





Infoline: 327 665 9141

The Student Beach - Via A. Pinzon 217 – Bellaria Igea Marina