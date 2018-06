Grande attesa per la riapertura del teatro Galli: in 24 ore più di 500 riminesi hanno prenotato la prima visita

Attualità

Rimini

| 14:09 - 04 Giugno 2018

I riminesi “entrano in scena” con una partecipazione oltre ogni previsione, un entusiasmo contagioso che solo in poche ore ha portato più di cinquecento cittadini a contattare il Comune per assicurarsi un posto per la visita guidata al cantiere del Teatro Galli, in programma domenica 10 giugno. Prima ancora dell'orario di apertura degli uffici, erano già diverse le persone in fila sotto i portici di palazzo Garampi, mentre pochi minuti dopo la mezzanotte erano già state inviate le prime email di prenotazione; intasate per tutta la mattinata anche le linee telefoniche dedicate.

Come noto, quella di domenica 10 giugno sarà una giornata dedicata alla nostra città, al teatro restaurato: il teatro di tutti i riminesi che riaprirà i battenti il prossimo autunno.Per chi si sarà prenotato sarà possibile dare uno sguardo in anteprima al cantiere del Teatro Galli dal palcoscenico, nell’ambito di una vera e propria festa dal pomeriggio alla sera tra castello e Galli.