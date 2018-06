Sindaco Rimini al settimo cielo dopo il weekend del 2 giugno: 'un ponte d'oro, tutto esaurito in città'

Attualità

Rimini

| 13:28 - 04 Giugno 2018

“Un ponte del 2 giugno d’oro, con il tutto esaurito in città grazie a Rimini Wellness da record e la straordinaria capacità di accogliere della nostra città, sia di giorno sia di sera". E' al settimo cielo il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi dopo il primo weekend estivo della stagione, sottolineando inoltre "la folla che tra sabato e domenica ha preso d'assalto i locali sul lungomare, ai livelli di un Ferragosto". Il Sindaco di Rimini rimarca in una nota che il weekend del 2 giugno è stato solo l'inizio della stagione dei grandi eventi. Nelle prossime settimane infatti ci sarà la visita aperta all'ormai completato teatro Galli, il grande circo degli chef "Al Meni", fino ai due eventi di punta dell'estate: la Molo Street Parade, in programma il 30 giugno, e la Notte Rosa, nel weekend del 6 luglio.