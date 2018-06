Maxi spiegamento di forze dell'ordine per il weekend del 2 giugno. Due arresti e otto persone denunciate

Cronaca

Rimini

04 Giugno 2018

Massimo dispiego di forze dell'ordine in occasione degli eventi organizzati su tutto il territorio riminese per il weekend del 2 giugno. La pianificazione strategica dei servizi effettuata dalla Polizia con l'Arma dei Carabinieri e con i comandi delle Polizie Municipali ha permesso di raggiungere gli obiettivi, ottimizzando le risorse. Imponente è stato lo schieramento delle Forze di Polizia impiegato: sulla terraferma e in mare, in divisa e in abiti civili, sono stati oltre 200 gli uomini della Polizia e delle altre Forze dell’ordine. Oltre al personale in servizio presso la Questura di Rimini, sono state inoltre 70 le unità dei Reparti mobili di Senigallia e Bologna. Nel corso delle operazioni, sono state arrestate dalla Polizia due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, otto invece denunciate per reati relativi alla violazione delle regole sull’ingresso e soggiorno sul territorio nazionale, reati contro il patrimonio e per violazione di un foglio di via obbligatorio. Ci sono state anche due persone sanzionate per ubriachezza molesta.

Il Questore di Rimini, Maurizio Improta, "ringrazia tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’ordine per lo spirito di sacrificio e per la dedizione che anche durante il fine settimana appena trascorso hanno dimostrato nell’espletamento dei numerosi servizi predisposti dalla Questura di Rimini". Il Questore rivolge in particolare il suo ringraziamento "a tutto il personale, che si è reso disponibile anche oltre i normali turni di servizio, soprattutto per assicurare la serenità del primo grande fine settimana estivo".