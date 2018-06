Morciano Calcio, lo stadio Brigo avrà terreno in sintetico che sarà pronto per ottobre

Sport

Morciano

| 13:01 - 04 Giugno 2018

Il Comune di Morciano stringe i tempi per il nuovo campo da calcio sintetico dello stadio ‘Carlo Brigo’. In queste ore gli uffici tecnici stanno terminando le procedure preliminari all’emissione del bando per la riqualificazione dell’impianto sportivo. Un intervento dal valore di 500mila euro, che saranno finanziati grazie a un mutuo a tasso agevolato ottenuto attraverso il Credito Sportivo. Lo stadio ‘Carlo Brigo’ potrà così dotarsi di un nuovo manto sintetico di ultima generazione, che andrà a rimpiazzare il vecchio campo in erba.



“Stiamo procedendo spediti per dare vita a questo progetto, diventato ancora più importante dopo la promozione conquistata dal Morciano Calcio – spiega l’assessore allo Sport, Andrea Agostini –. I lavori dovrebbero concludersi nel mese di ottobre: le prime partite del campionato 2018/2019 saranno quindi disputate fuori casa in attesa della conclusione dell’intervento. Sarà invece regolarmente utilizzabile il campo secondario in manto sintetico”.



Contemporaneamente l’amministrazione comunale è al lavoro per reperire i fondi necessari alla ristrutturazione degli spogliatoi, dopo che non è stato possibile raggiungere un accordo con l’attuale gestore dello stadio ‘Carlo Brigo’. “E’ intenzione del Comune – conclude Agostini – presentare una richiesta di finanziamento attraverso il GAL. Gli spogliatoi necessitano da tempo di un restyling e vogliamo fare in modo che i nostri sportivi, soprattutto quelli più giovani, possano contare su spazi adeguati”.