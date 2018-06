Kennedy Cake sul lungomare di Rimini apre con il botto: in 20mila all'evento del weekend

Attualità

Rimini

| 12:34 - 04 Giugno 2018

Street food di qualità, musica live e dj, scenografie sorprendenti: ha fatto centro la formula del Wellness Beach Festival, che da venerdì a ieri sera ha registrato 20mila presenze nel villaggio sul lungomare di Rimini fra i Bagni 20 e 28. Un successo per l'associazione turistica Kennedy Cake, ora già all'opera per preparare il Notte Rosa Beach Festival che andrà in scena dal 6 all'8 luglio.

Fra concerti, dj set, chioschi dei migliori locali della città e cocktail bar, ieri sera il Wellness Beach Festival ha ospitato nel Bar Fabbri anche Bruno Vanzan, il giovane bartender star della tv (I menù di Benedetta, La prova del cuoco e il suo Cocktail House su Sky Uno HD), inserito fra i top 10 barman del mondo. Vanzan ha omaggiato la riviera romagnola con cocktail alcolico Un’americana a Rimini e l’analcolico Benvenuti al Kennedy Cake.