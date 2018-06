Il cinema Tiberio e la sua storia protagonisti sul settimanale Famiglia Cristiana

Attualità

Rimini

| 12:27 - 04 Giugno 2018

Il Cinema Tiberio di Rimini è presente sul numero del 3 giugno di Famiglia Cristiana, il diffuso settimanale cattolico che dedica le proprie attenzioni, con un’ampia ed articolata inchiesta, alle “sale della comunità” (un tempo “cinema parrocchiali”) significative esperienze culturali presenti in maniera consistente (sono circa 800) sul territorio nazionale, in occasione delle giornate delle Sale della Comunità promossa da ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema, della quale il Tiberio è da tempo membro attivo) ospitate a Bologna dall’1 al 3 giugno 2018.

La sala riminese è raccontata in un dettagliato articolo che presenta la storia, le ristrutturazioni, la programmazione, le curiosità e l’infaticabile impegno dei volontari impegnati nella continua attività annuale del cinema di proprietà della Parrocchia di San Giuliano Martire, una sala molto apprezzata dai riminesi, ma anche da numerosi spettatori extraterritoriali (anche stranieri, amanti di opera lirica e balletto) che scelgono da tempo le proposte del Cinema Tiberio.

Per la sala riminese “multieventi” si tratta di un bel riconoscimento che sottolinea il valore dell’ impegno culturale, la capacità di creare aggregazione nella condivisione di eventi cinematografici, musicali ed artistici, nel segno di una passione che anima il gruppo di persone che, come in tante altre realtà, investono il proprio tempo per offrire agli appassionati proposte di qualità.