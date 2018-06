Settanta golfisti si sono sfidati il 3 giugno al Riviera Golf, il riccionese Lele Danzi tra i protagonisti

Sport

San Giovanni in Marignano

| 12:26 - 04 Giugno 2018

Una competizione ricca di passione, energia e colpi di scena quella che si è conclusa domenica 3 giugno sul green del Riviera Golf di San Giovanni in Marignano, dove una settantina di golfisti si sono sfidati a colpi di swing nella 18 buche stableford “A2A Energia Pool Cup 2018”.

La gara – sponsorizzata da A2A, società commerciale del Gruppo A2A focalizzata nella vendita di energia elettrica e gas – prevedeva l’accesso diretto alla finale per il primo lordo e i primi netti delle tre categorie.

Ad ottenere la qualifica di Primo Lordo il modenese Federico Capparotto (Modena Golf & Country Club) con lo score di 35 punti, mentre conquista il Primo Netto con lo score di 40 punti un giocatore del Riviera Golf, il riccionese Lele Danzi (FOTO), seguito da un altro golfista del campo marignanese, il pesarese Andrea Ricci (39 punti).

In seconda categoria si distinguono con 40 punti Marco Cipolli (Easy Golf, Verona), e – ad un solo punto di distanza – il pesarese Andrea Corsini, giocatore del Riviera.

La terza categoria vede sul gradino più alto Marco Ferranti con 38 punti (Sibilla Golf Club, in provincia di Macerata), seguito da un golfista del Riviera, Alan Manolo Spotti (di Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara) che conquista il secondo netto con 37 punti.

Prima Ladies con 34 punti la pesarese Nicoletta Ricci, giocatrice del Riviera Golf, mentre tra i Seniores si distingue con lo score di 38 punti un altro giocatore del campo marignanese, il fanese Daniele Longhini.

Nearest To The Pin (buca # 3) per il giovanissimo golfista del Riviera Golf, il riccionese Diego Danzi con una palla a 2,45 metri.