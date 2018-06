Santarcangelo Calcio, la Berretti martedì al Mazzola cerca l'impresa nel ritorno dei quarti contro il Feralpi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:23 - 04 Giugno 2018



La Berretti del Santarcangelo martedì alle ore 15,30 allo stadio Mazzola cerca di ribaltare nel ritorno dei quarti contro il Feralpi Salò il risultato del match di andata: 3-1. Deve vincere con due gol di scarto oppure 3-1 per agguantare i supplementari (previsti da regolamento anche i rigori). Un compito molto difficile, ma i gialloblu non vogliono alzare bandiera bianca. Chi passerà il turno sarà di nuovo in campo venerdì per affrrontare la vincente di Renate-Reggiana.

“L’avversario è forte, esperto, abituato a questo tipo di partite tanto che a Salò negli undici c’era anche un ragazzo del 1998 – spiega mister Fusi – però noi non siamo stati da meno. La mia squadra ha giocato bene, la partita è stata equilibrata e il Feralpi è stato bravo a sfruttare i nostri errori commessi in fase di uscita, quando eravamo in controllo. Vogliamo chiudere bene la stagione, già ottima, al di là del raggiungimento della qualificazione. Tutto il gruppo ha mostrato ottime cose”.

Nel Santarcangelo sono tutti a disposizione.