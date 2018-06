Pennabilli, frana fece evacuare una famiglia. Casa ancora non agibile: gli 'sfollati' senza più i contributi per l'affitto

Attualità

Pennabilli

| 12:19 - 04 Giugno 2018

Nel marzo 2015, a seguito di un’improvvisa frana lungo la SP 97, la frazione di Soanne rimase isolata costringendo una famiglia a lasciare la propria abitazione. Una volta evacuata, la famiglia fu collocata prima in un albergo, poi in un appartamento a Ponte Messa.





“La Protezione civile della Regione Emilia Romagna, in virtù degli obblighi di legge, si è fatta carico in questi tre anni delle spese per l’affitto e le utenze dell’abitazione in cui vive questa famiglia che, ad oggi, non può fare rientro nella propria casa perché ancora inagibile”, spiega il consigliere della Lega Nord Pompignoli che si è interessato alla vicenda: “dopo la denuncia e le numerose perizie effettuate sull’abitazione, la famiglia è ancora in attesa dell’accertamento di responsabilità e dell’eventuale rimborso per il danno subìto. A partire dal prossimo mese però i contributi regionali finiranno e la famiglia dovrà attingere ai propri risparmi per pagare le utenze e il canone di locazione in attesa di tornare a casa propria. Si tratta di una situazione particolare”, aggiunge l’esponente del Carroccio che ha deciso di depositare un’interrogazione per chiedere ai vertici di Viale Aldo Moro “se sussistano le condizioni per disporre, in via eccezionale, una proroga del contributo dell’Agenzia di Protezione Civile riservato alla famiglia. vista anche la particolarità della situazione, le difficili condizioni economiche e il prolungarsi dell’accertamento di responsabilità o se, diversamente, si possa per trovare una soluzione alternativa che non gravi sul bilancio famigliare”.