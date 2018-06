Il filosofo Massimo Cacciari in cattedra all'Università di San Marino

Attualità

| 12:18 - 04 Giugno 2018

Massimo Cacciari, docente di Filosofia dell’Università Vita - Salute San Raffaele di Milano, curerà due dei seminari in calendario da mercoledì 6 a venerdì 29 giugno nell’ambito del dottorato di ricerca in Studi Storici dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Nella penultima e nell’ultima giornata di incontri, riuniti nel titolo “Decadenza o transizione”, l’accademico italiano salirà infatti in cattedra nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara per gli interventi “Epoche assiali - riforma e rivoluzione”, e “Pensare il presente”.

Prima di lui, da mercoledì prossimo, si alterneranno invece docenti provenienti da Atenei come l’Università di Bologna, la Scuola Normale Superiore Pisa - Firenze e la Scuola di Studi Superiori in Scienze Sociali di Parigi, con approfondimenti su ambiti come “La transizione costituzionale: dall’età napoleonica all’unificazione nazionale”, “Crisi o declino del modello occidentale di sviluppo”, “Il V secolo come storia e come mito”, “La dissolvenza degli stati preunitari”.

I seminari, aperti al pubblico, fanno parte del tredicesimo ciclo del dottorato di ricerca organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Storici dell’Ateneo sammarinese e vedranno la partecipazione, fra gli altri, dello storico Luciano Canfora, direttore del Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi. Il programma completo è disponibile sul sito web www.unirsm.sm, nella sezione “XIII ciclo” della pagina dedicata alle Scienze Storiche, alla quale si accede dall’area “offerta formativa”.