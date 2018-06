Basket Promozione, la Stella Rimini ritorna in serie D dopo dieci anni: battuto il Castiglione Murri 68-63

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:04 - 04 Giugno 2018

Sul parquet di Bertinoro la Polisportiva Stella ha guadagnato la serie D (ritorna dopo 10 anni, ma per la prima volta è stata conquistata sul campo) battendo il Castiglione Murri per 68-63. La partita si sarebbe dovuta giocare a Bertinoro, ma la rottura di un tabellone nel riscaldamento da parte di un giocatore della squadra emiliana ha fatto nascere un’odissea: di domenica non si trovava nessuno che montasse il tabellone e allora via tutti a Forlimpopoli dove si è riusciti a giocare quando la partita pareva sul punto di essere rinviata (in extremis è stato trovato anche il defibrillatore).

Dopo un inizio contratto da parte di entrambe le squadre (0-0 dopo oltre tre minuti di gioco), la squadra di Casoli, priva di Del Turco e Amadori, ha preso il largo riuscendo a prende un robusto margine di vantaggio che ha raggiunto i 20 punti a 4’30 dalla fine. Il Castiglione Murri, una squadra giovane e aggressiva, ha allora aumentato il ritmo e grazie ad un pressing a tutto campo unito a qualche bomba ha ricucito il margine mentre la Stella ha cominciato troppo presto a gestire la partita. In pochi minuti gli emiliani hanno recuperato 12 lunghezze e a due minuti dalla fine erano sul -4. Però la Stella è riuscita a serrare i ranghi (sei liberi su otto) e a portare in porto la storica promozione. La ciliegina sulla torta di una stagione esaltante fatta di 26 vittorie e una sola sconfitta subita per mano dei Villanova Basket Tigers durante l’avvincente serie playoff di semifinale, vinta dai riminesi 2-1.



Pol. Stella Rimini – Castiglione Murri 68-63 (17-14,34-23,49-34)

Pol. Stella: Tonini, Verni 3, Naccari 7, Bomba 19, De Martino, Ortenzi n.e., Pari 1, Accardo 20, Distante, Quartulli 3, Pinto 15. All: Casoli

Castiglione Murri: Donati13, Melino 4, Dettori 2, Rizzardi 3, Gandolfi 18, Stefanelli, Varotto 12, Bertini, Angeletti n.e., Sanguettoli 2, Samoggia 2, Parchi 7. All: Gessi.



Stefano Ferri