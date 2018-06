Tennis, in serie B femminile il Ct Casalboni sconfitto 4-0 dal Ct Foggia. Avanza il 'Memorial Piraccini'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:49 - 04 Giugno 2018



Il Circolo Tennis Casalboni sconfitto in casa 4-0 dal Tc Foggia nella 6° giornata del campionato di serie B femminile. Un match che poteva anche essere chiuso in parità, viste le sconfitte di misura nei loro singolari di Camilla Fabbri e Serena Gugnali, mentre Elisa Gugnali è stata costretta al forfait. Questi i parziali: Alessandra Simone (2.5)-Camilla Fabbri (2.4) 6-3, 4-6, 6-2, Gabriela Duca (2.4)-Elisa Gugnali (2.4) per ritiro, Anna Maria Battista (2.7)-Serena Gugnali (2.5) 6-4, 1-6, 7-5, Duca-Simone b. Fabbri-Marchetti 6-1, 6-3. Domenica il Ct Casalboni affronterà in casa, nella 7° ed ultima giornata della prima fase, lo Junior Milano che schiera le 2.4 Giorgia Pigato, Francesca Falleni, Federica Prati e la 2.6 Pervinca Curci.



MEMORIAL PIRACCINI Intanto è scattato il tabellone finale nel torneo di 4° maschile del Ct Casalboni, il 13° memorial “Luciano Piraccini”. In grande evidenza sui campi di casa Claudio Ballarini e Roberto Casadei.

Primo turno: Samuele Colombari (4.1)-Luca Selighini (4.2) 6-3, 6-4, Alberto Ioli (4.1)-Nicola Renzi (4.2) 6-0, 6-3, Claudio Ballarini (4.2)-Daniele Arcangeli (4.1) 6-0, 6-1, Adriano Amadio (4.1)-Luca De Sio (4.2) 4-6, 6-2, 10-8, Roberto Pruccoli (4.2)-Matteo Comandini (4.1) 6-4, 4-6, 11-9, Roberto Casadei (Nc)-Ulisse Guidi (4.1) 4-6, 6-2, 10-7, Fabio Novelli (4.1)-Davide Pullini (4.2) 6-1, 6-1, Mattia Toni (Nc)-Matteo Bonfè (4.1) 6-2, 6-2.