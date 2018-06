Lavori di pavimentazione in A14, chiuso per due notti il casello di Rimini Nord

Attualità

Rimini

| 11:20 - 04 Giugno 2018

Autostrade per l'Italia comunica che, sulla A14 Bologna-Taranto, per due notti consecutive, con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 6 alle ore 06:00 di venerdì 8 giugno, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona ed in uscita per chi proviene da Bologna, per lavori di pavimentazione.





In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Rimini sud o di Valle del Rubicone.