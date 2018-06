Valmarecchia e Valconca si promuovono con un 'brand' unico, l'ultimo incontro il 6 giugno

Attualità

Montecolombo

| 11:18 - 04 Giugno 2018

Mercoledì 6 giugno, alle ore 20, presso l’Ex Asilo Don Matteo a Montecolombo, tutti i cittadini sono invitati a leggere, correggere e integrare le Linee Guida per la definizione del futuro brand territoriale, redatte dalla Fondazione Ecosistemi sulla base delle informazioni raccolte negli incontri dei mesi scorsi.

E’ importante il contributo di ogni cittadino per arrivare alla definizione di un marchio che possa essere realmente utile al territorio.

Saranno infatti i cittadini, gli imprenditori, le associazioni e le amministrazioni a decidere i parametri di qualità che il brand dovrà garantire, gli ambiti di applicazione e i messaggi chiave, le modalità d’utilizzo e i soggetti che ne potranno beneficiare e quant’altro si ritenga opportuno definire. E’ una grande opportunità di dare una forma alla qualità dei prodotti, dei processi e delle offerte che il territorio vanta, affinché siano la leva con la quale costruirne il futuro.

Le linee guida condivise saranno poi consegnate dal GAL Valli Marecchia e Conca allo studio di comunicazione che sarà incaricato di tradurre in prodotti e strumenti comunicativi tutte le informazioni che il percorso partecipato ha fatto emergere.

Un percorso che ha avuto inizio nel mese di febbraio e che ha proposto diverse modalità di partecipazione. Dalle interviste di gruppo (i cosiddetti “focus group”), ad una vera e propria raccolta di storie, per concludersi con due incontri facilitati attraverso metodologie (Open Space Tecnology e P.A.R.T.Y.) che permettono di sperimentare modalità di partecipazione e decisione di gruppo. Sono stati più di 100 i cittadini coinvolti in questo percorso, a dimostrazione dell’interesse che c’è nei confronti dello sviluppo del territorio e della necessità di iniziare un percorso condiviso, che metta in rete realtà diverse nell’intero territorio della Val Marecchia e della Val Conca, insieme.

Tutti gli interessati (anche coloro che non hanno partecipato agli incontri precedenti), sono dunque invitati all’ultimo incontro, previsto per mercoledì 6 giugno alle ore 20, presso l’Ex Asilo Don Matteo,, in Piazza San Martino di Tours a Montecolombo.

Per ogni informazione è possibile contattare il GAL all’indirizzo info@vallimarecchiaeconca.it