Festival dell'industria, a Rimini il politologo Gianfranco Pasquino presenta il libro "Deficit democratici"

Eventi

Rimini

| 11:14 - 04 Giugno 2018

In un momento storico in cui il nostro Paese è stato attraversato da una situazione di tensione istituzionale e politica senza precedenti, dalla realizzazione del nuovo Governo e dalla necessità di creare un’immagine di Italia coesa e in grado di occupare un posto di rilievo nel panorama internazionale, Confindustria Romagna organizza un’opportunità di confronto sui temi della democrazia.

Come occasione, nell’ambito del 4° Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa, la presentazione del libro “Deficit Democratici. Cosa manca ai sistemi politici, alle istituzioni e ai leader” del politologo e accademico Gianfranco Pasquino che si terrà martedì 5 giugno alle ore 17 al - Roof Garden del Quartopiano Suite Restaurant (Via Chiabrera 34/c- Rimini). Dopo il saluto introduttivo di Alessandro Pesaresi Vicepresidente di Confindustria Romagna, Gianni Del Vecchio condirettore Huffington Post dialogherà con l’autore.

“Cosa accomuna le democrazie? E quali sono gli obblighi di un leader e quali quelli del popolo? – si legge nel libro -Tutte le democrazie si dotano di istituzioni per consentire la partecipazione del popolo al potere, cercando un equilibrio fra la rappresentanza delle preferenze, delle identità, degli interessi dei cittadini e la capacità dei governi di prendere decisioni coerenti con tale rappresentanza.

Nessuna democrazia è in grado di evitare momentanei deficit di decisionalità, ma tutte, anche quelle deficitarie, dispongono di possibilità di apprendimento e di (auto)correzione”.