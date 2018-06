Malati non autosufficienti, proseguono gli incontri del Caregiver Day tra Rimini, Cattolica e Verucchio

Attualità

Rimini

| 11:08 - 04 Giugno 2018

Continuano gli appuntamenti in programma del Caregiver Day 2018, le giornate di coloro che si prendono cura di una persona cara non autosufficiente.

Sarà possibile incontrare e avere informazioni, consigli e orientamenti nei diversi Comuni nel mese di maggio 2018 da parte di Operatori dei Servizi sociali e sanitari, Associazioni di Volontariato, Enti del terzo settore, Familiari di persone in condizioni di fragilità/non autosufficienza.

Con il ricco programma di eventi in tutta la provincia, si cercherà di dare indicazioni utili sui servizi, i progetti e le attività in atto nel territorio e al contempo di sensibilizzare la cittadinanza a questi temi, proprio per evitare il rischio di isolamento. Promosso dal Servizio Sociale territoriale-Distretto di Riccione Ambito territoriale Rimini sud e dal progetto “Assistente in famiglia”-Distretto Rimini Nord, si intende divulgare il più possibile le informazioni su questa figura, grazie alla stretta collaborazione con Ausl Romagna, i Comuni di Riccione, Rimini, Cattolica, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, San Giovanni in Marignano e Unione Comuni Valmarecchia e il supporto di Volontarimini, con il patrocinio della Provincia di Rimini e la collaborazione dell’associazione Alzheimer Rimini. Ma ancora più ricca è la rete di attori che hanno aderito al programma che può contare sull’adesione di una trentina di enti del Terzo settore.

I prossimi appuntamenti sono per martedì 5 giugno:

VERUCCHIO Via Monte Ugone, 13 - dalle 10,00 alle 13,00

A.S.P. Valloni Marecchia Casa Residenza Anziani Verucchio.

Presentazione “Progetto SenteMente”.

CATTOLICA CRA Vici Giovannini

Via Ludwig Van Beethoven, 7/9 - dalle ore 15,00 alle 17,00

Attività di stimolazione e potenziamento della memoria.

Interviene Lucia Sarti, Psicologa.

A cura dell’Associazione Alzheimer Rimini, Comune di Cattolica e CRA Vici Giovannini - Cooperativa Sociale Società Dolce.

Inoltre venerdì 8 giugno:

RIMINI Via Santa Chiara, 24 - ore 17,30

Sala polivalente Associazione Tuttincentro

"Non siamo soli". Testimonianze, esperienze e supporto per l'inclusione reale.

Interverranno: Francesca Natoli, Psicologa, Vicepresidente Associazione EduAction; Rosaria Statella, Presidente Associazione Tuttincentro Aps Ets; Lidia Prossimo, Vicepresidente di Tuttincentro a.p.s e artista esperta in animazione; Carlo Pantaleo, Coordinatore progetti sociali e Caregiver Day.

Testimonianze di un familiare di persona anziana e Michela Orlando, tirocinante.

A cura di Associazione Tuttincentro Aps Ets in collaborazione con Associazione EduAction.